Zabrzańskie wodociągi z godłem „Teraz Polska”

- To dla nas ważny dzień, bowiem dobrze rozpoznawane przez mieszkańców naszego miasta godło od teraz każdego dnia będzie przypominało o tym, że woda w ich domach jest zdrowa a ścieki odprowadzane są w bezpieczny sposób zarówno dla ludzi jak i dla środowiska. Dla mnie osobiście to wyróżnienie jest istotne ze względu na mój zespół. To, że jesteśmy laureatem tego prestiżowego konkursu to wynik ogromnej pracy, wysiłku i wiedzy fachowców pracujących

w ZPWiK. Mamy już wiele wyróżnień i nagród. Jednak to godło jest dla nas bardzo znaczące oraz zobowiązuje i motywuje do jeszcze bardziej wytrwałej pracy w rozwoju naszej firmy – mówi Piotr Niemiec, prezes ZPWiK.

To 30-ta, jubileuszowa edycja konkursu „Teraz Polska”. W tym roku obchodzimy również 30-tą rocznicę pierwszych wyborów samorządowych, które pozwoliły na wykreowanie dobrych gospodarzy i lokalnych liderów. Teraz możemy cieszyć się efektami ciężkiej pracy samorządowców, którzy przez ostatnie 30 lat pracowali na rzecz miasta Zabrze. Godło „Teraz Polska” jest również zwieńczeniem dobrej współpracy naszej firmy z samorządem – podkreśla prezes ZPWiK.

Godło „Teraz Polska” jest najstarszą inicjatywą wyróżniającą i promującą przedstawicieli krajowego biznesu. Wyłania, podsumowuje i nagłośnia to, co najlepsze w polskiej gospodarce.

W ten sposób Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego wyróżnia grupy najlepszych polskich produktów, usług i przedsięwzięć innowacyjnych mogących być wzorem dla innych od 30-stu lat. Misją twórców idei godła było budowanie prestiżu polskiej marki. Godło „Teraz Polska” wskazuje to, co najlepsze w krajowej gospodarce: różnorodność branż, zaawansowanie, wysoką jakość, a także solidność i kreatywność przedsiębiorców.

Od początku istnienia konkursu Kapituła wyłoniła 745 Laureatów, którzy dzięki jakości i innowacyjności swoich produktów i usług otrzymali prawo posługiwania się Godłem „Teraz Polska”. We wtorek kolejni laureaci dołączyli do biało-czerwonej drużyny wyróżnionych firm. Zabrzańskie wodociągi są trzecim w Polsce przedsiębiorstwem wodociągowym, które w 30-letniej historii tego konkursu otrzymało prawo do używania Godła ”Teraz Polska”.

Tegoroczny finał konkursu został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta RP.