Zabrzańskie urzędy znów przyjmują klientów. Obsługę wznowił m.in. Punkt Paszportowy

Obowiązek umówienia się na wizytę nie dotyczy jednak wyborów prezydenckich. Jak poinformował Urząd Miasta, „Konieczność umówienia telefonicznej wizyty w Urzędzie nie dotyczy spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania, dopisanie do spisu wyborców, dopisanie do rejestru wyborców, głosowanie korespondencyjne).

Od poniedziałku 15 czerwca zmieniły się także godziny funkcjonowania Urzędu Miasta w Zabrzu. W czasie pandemii koronawirusa był on otwarty w godzinach 7:30 – 15:30. Obecnie będzie on czynny do godz. 17:00, a obsługa ostatniego klienta będzie rozpoczynać się o godz. 16:45. Kasy Główne Urzędu są czynne z kolei w godzinach 7.30-17.00 w poniedziałki, a od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.00