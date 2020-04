Zabrzańska wieża ciśnień przechodzi prawdziwą metamorfozę. Prace może spowolnić jednak pandemia koronawirusa

- Wewnątrz nowej wieży znajdzie się wiele atrakcji dla mieszkańców i turystów – mówi Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. - Na szczycie wieży znajdować się będzie punkt widokowy. Jest to świetne miejsce, z którego podczas dobrych warunków widać Beskidy.

Nowe oblicze zabrzańskiej wieży ciśnień, będzie jednak nawiązywać do jej przeszłości. Charakterystyczna cegła widoczna z zewnętrznej strony elewacji, nadal będzie zdobić budynek. Aby jednak przystosować go do punktu użytkowanego przez mieszkańców i turystów, wieża zostanie ocieplona od wewnątrz.