Zabrzańska firma może się pochwalić pierwszą kobietą na stanowisku maszynisty

Choć to przypadek sprawił, że Ewelina Grajnert trafiła do DB Cargo Polska, to już nie przypadkiem było to, że właśnie ona zostanie pierwszą kobietą maszynistką w firmie. Zainteresowanie koleją ma bowiem zaszczepione od dzieciństwa. Już dziadkowie pani Eweliny pracowali na kolei. Dzięki temu bardzo często podróżowała pociągami. Już wtedy pokochała kolej, choć życie skierowało ją w nieco innym kierunku. Skończyła technikum w zawodzie kucharza, nawet pracowała w restauracji. Potem założyła rodzinę, która jest dla niej bardzo ważna. W pewnym momencie poczuła jednak, że chce czegoś więcej i... wyszkoliła się na motorniczą w Tramwajach Śląskich.

- To było świetne doświadczenie, choć bardzo odpowiedzialne, a tryb pracy trudny. Jednak ta praca sprawiała mi wielką satysfakcję – podkreśla pani Ewelina. - Dobrze się czułam na torach. Obyłam się ze stresem i pracą w trudnych warunkach. Nawet swoją mamę zaraziłam tą pasją i zmotywowałam do zmian w życiu. Do dzisiaj jest uśmiechniętą, pewną siebie i usatysfakcjonowaną motorniczą - śmieje się pani Ewelina.