Zabrzańscy uczniowie złożyli kwiaty w miejscach pamięci Żołnierzy Wyklętych

Uczniowie złożyli kwiaty pod pomnikiem rotmistrza Pileckiego

W poniedziałek 2 marca, dzień po oficjalnym Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” odbyły się uroczystości ku czci żołnierzy niepodległościowego podziemia. Kwiaty oraz znicze złożono pod tablicami upamiętniającymi płk. Łukasza Cieplińskiego, przed jedną z kamienic na ul. Wolności oraz oraz w Parku im. rtm. Witolda Pileckiego przy ul. 3 Maja.

- Jestem niezmiernie dumny z tego, że nasza szkoła nosi imię tak wspaniałego człowieka – mówi Marek Matlok, nauczyciel Zespołu Szkół nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu. - Obecnie podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wszędzie przewija się imię i nazwisko naszego patrona, a my już kilkanaście lat temu wiedzieliśmy, jak ważną postacią był Witold Pilecki. To dzięki niemu świat dowiedział się, co działo się w obozach koncentracyjnych. To jego postawa i odwaga sprawiła, że te zbrodnie nie uszły oprawcom na sucho. To prawdziwa duma dla szkoły, że rtm. Witold Pilecki jest jej patronem.