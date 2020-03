Zabrzańscy uczniowie odbywający praktyki w Hiszpanii wrócili do domu. To efekt działań specjalnego zespołu

Walka z czasem, obostrzeniami i zamkniętymi granicami, współpraca wielu członków służb oraz przekraczanie granicy pieszo. Tak w dużym skrócie można opisać powrót do domu zabrzańskich uczniów, którzy jeszcze dni temu przebywali na praktykach w odległej Hiszpanii.

Zabrzańscy uczniowie bezpiecznie wrócili do domu z Hiszpanii Zabrzańscy uczniowie obywali praktyki zawodowe w hiszpańskiej Kordobie, jednak przez zagrożenie koronawirusem zostali ściągnięci do kraju. To efekt działań specjalnie powołanego zespołu, który miał sprowadzić uczniów do domu, pomimo zamkniętych granic w Niemczech, Francji, czy Hiszpanii. Uczniowie z Zabrza udali się do Hiszpanii 29 lutego, jeszcze przed zaostrzeniem się sytuacji w Europie z powodu koronawirusa na praktyki zawodowe w Kordobie, które organizowane były w ramach programu „POWER – rzeczywistość zawodowa w Hiszpanii”. Pogarszająca się sytuacja we wszystkich państwach Europy oraz zamykanie granic poszczególnych krajów sprawiły, że koordynatorzy projektu z ramienia Wydziału Oświaty zabrzańskiego Ratusza zdecydowali o skróceniu pobytu młodzieży. Specjalnie powołany przez Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza zespół miał z kolei za zadaniem sprowadzić 20 uczniów bezpiecznie do domu.

Wyścig z czasem Pierwszym działaniem, które miało zakończyć praktyki w Kordobie była próba zakupu biletów lotniczych dla młodzieży na samolot, który miałby ich przetransportować do kraju. Niestety nie udało się tego dokonać z powodu braku wystarczającej ilości miejsc na pokładzie. Dzień później, 12 marca zespół powołany do sprawdzenia młodzieży z Hiszpanii zdecydował, aby praktykanci wrócili do kraju autobusem. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i grupą łączników straży granicznej. Wszystkim służbom krajów tranzytowych przekazano informacje odnośnie trasy i danych dotyczących autobusu. W porę otrzymana z kolei informacja o wprowadzeniu na terenie Hiszpanii stanu wyjątkowego, pozwoliła z pomocą hiszpańskiego partnera projektu, jak najszybciej przewieźć młodzież aż do granicy hiszpańsko-francuskiej, gdzie uczniowie wraz z opiekunami czekali w hotelu na przyjazd autokaru, który wyjechał po nich z Polski.

Pierwszą przeszkodę, którą było przekroczenie granicy hiszpańsko-francuskiej udało się pokonać bez problemów. To był jednak początek długiej drogi do domu, która zaczęła się w środku nocy w niedzielę 15 marca. Gdy autokar wiozący uczniów do domu znajdował się na terytorium Francji, załoga otrzymała informacje od służb MSZ, że mają jedynie kilka godzin na dotarcie do francusko-niemieckiej granicy, która niebawem również zostanie zamknięta. Kiedy jasne stało się, że wycieczka nie dojedzie na miejsce na czas, współpraca z ministerstwem i łącznikami straży granicznej znów pozwoliła pokonać przeszkodę na drodze. Szybko ustalono właściwe przejście graniczne, na które miał kierować się autokar i jak się okazało, również tę granicę udało się pokonać. Granicę przekroczyli... pieszo Ostatnim problemem okazało się przekroczenie granicy polsko-niemieckiej, ze względu na sięgający kilkadziesiąt kilometrów korek. Zespół, którego zadaniem było sprowadzenie młodzieży do kraju opracował jednak pomysł, który pozwolił zaoszczędzić wiele godzin w trasie. Młodzież przekroczyła granicę… pieszo. W tym czasie z Zabrza do granicy wysłany został kolejny autokar, który miał odebrać uczniów już po polskiej stronie granicy i przetransportować ich do domu. Do Zabrza 20 praktykantów oraz dwoje nauczycieli dotarli we wtorek 17 marca w godzinach popołudniowych. Wszyscy uczestnicy wycieczki od razu zostali poddani kwarantannie, a za dwa tygodnie będą mogli wrócić do swoich domów.

