Zabrzańscy policjanci sprawdzali stan techniczny pojazdów. Co trzynasty samochód nie powinien zostać dopuszczony do ruchu

Pędził 167 km/h po zabrzańskim odcinku DK 88

Piątkowe popołudnie to czas wzmożonego ruchu na drogach naszego regionu, z powodu zbliżającego się weekendu. Jednemu z kierowców bardzo spieszyło się do domu, jednak zanim do niego dotarł, wpadł w ręce policji. Powodem zatrzymania była przekroczona prędkość o prawie 100 km/h.