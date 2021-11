Zabrzanin latami znęcał się nad żoną. Decyzją prokuratora podejrzany musi opuścić mieszkanie, ma dozór i zakaz zbliżania się do żony

Mąż latami znęcał się nad żoną

Zatrzymany mężczyzna znęcał się nad swoją żoną fizycznie i psychicznie. Istotnym aspektem przemocy było kontrolowanie. Podejrzany był nawet w stanie zainstalować w samochodzie swojej żony urządzenie służące do jej podsłuchiwania i śledzenia. Ponadto w trakcie awantury, wyzywał, poniżał, a nawet fizycznie atakował swoją żonę, szarpiąc, wykręcając ręce i dusząc ją. W przeszłości mężczyzna był już notowany przez policjantów za zainstalowanie urządzenia podsłuchującego w miejscu pracy swojej żony oraz kierowania gróźb karalnych pod adresem jej znajomego.

Oprawca odpowie za wyrządzoną żonie krzywdę

Jak pokazał czas, 54-latek nie potrafił się zmienić. Sprawą zajęli się kryminalni z zabrzańskiej piątki. W piątek mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący znęcania. Decyzją prokuratora podejrzany został objęty policyjnym dozorem. Na czas trwania postępowania będzie musiał zgłaszać się do jednostki policji. Mężczyznę obowiązuje również zakaz zbliżania się do żony i nakaz opuszczenia mieszkania. Za popełnione przestępstwo podejrzanemu grozi kara do 5 lat więzienia.

Apelujemy!

Jeśli Ty lub osoba z Twojego otoczenia jesteście ofiarami przemocy, to przypominamy - nie jesteście z problemem sami! Jest wiele instytucji i osób prywatnych, które udzielą Wam wsparcia i opieki. W artykule poświęconym Międzynarodowemu Dniu Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet podejmujemy ten temat. [PRZECZYTAJ ARTYKUŁ]