Zabrzanie zbierają pieniądze, aby zapewnić potrzebującym gorący posiłek

- Na co dzień pomagamy osobom, które na swoje utrzymanie mają niewielkie fundusze. Po opłaceniu rachunków, na wyżywienie nie zostaje im zbyt wiele. Na co dzień nie stać ich na prawdziwy obiad – mówi Alicja Szymoniak z Caritasu, zaangażowana w akcję #PosiłekDlaSeniora.

Akcja #PosiłekDlaSenioraZabrze miała jeden cel – dostarczyć ciepły, domowy obiad dla tych, którzy nie są w stanie poradzić sobie sami lub nie stać ich na to, aby zapewnić sobie gorący posiłek każdego dnia.

Obecnie, z powodu znoszenia kolejnych obostrzeń, życie zaczyna wracać do normy, jednak organizatorzy akcji wciąż chcą dostarczać posiłki tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Aby to się jednak udało, potrzebne są pieniądze.

Każda osoba zaangażowana w akcję miała swoje zadania – restauracja Weranda Bistro&Bar przygotowywała posiłki, które później wolontariusze rozwozili do potrzebujących.

Dzięki środkom zebranym podczas zbiórki, udało się zapewnić darmowe obiady dla najbardziej potrzebujących 13 seniorów. Druga grupa osób, która skorzystała z akcji, mogła z kolei kupić posiłek za niewielką kwotę z dostawą do domu – w tej grupie znaleźli się przede wszystkim ci, którzy z uwagi na wiek nie mogli lub nie chcieli wychodzić z domu.

- Planujemy dowozić po 2 obiady dwa razy w tygodniu, ponieważ takie mamy obecnie możliwości, ale gdyby pieniędzy było więcej, można by było wrócić do codziennych posiłków i objąć nimi więcej potrzebujących osób. Na ten moment możemy pomóc jedynie dziewięciu najbardziej potrzebującym osobom – mówi Marta Świder.

Środki, które zebrali organizatorzy starczą obecnie na to, aby zapewnić seniorom wyżywienie przez miesiąc lub dwa. Powolne wygasanie pandemii nie oznacza jednak, że problem również zniknie.

- Pomagamy tym ludziom od lat, przekazując im m.in. paczki na święta lub załatwiając formalności, a także dostarczamy sprzęt rehabilitacyjny. Po pandemii, ci ludzie wciąż będą potrzebować pomocy, tak jak potrzebowali jej wcześniej – mówi Alicja Szymoniak. - Gdy docierały do nich pierwsze posiłki mówili mi, że nie dowierzają w to, że codziennie mają gorący, domowy obiad. Dla nas to coś normalnego, ale dla nich niestety nie.

Każdy może pomóc

Osoby zaangażowane w akcje starają się zapewnić najbardziej potrzebującym seniorom codzienny posiłek. Aby #PosiłekDlaSeniora wciąż mógł nieść pomoc, potrzebne są do tego kolejne fundusze. W tym celu powstała zbiórka na platformie zrzutka.pl

https://zrzutka.pl/aun5kn

Dzięki pozyskanym w tej sposób środkom, ciepłe posiłki mogłyby trafiać do seniorów codziennie – w tej chwili częstotliwość dostaw uzależniona jest od wolontariuszy, którzy w wyniku znoszenia kolejnych obostrzeń wracają do pracy.

Jak zapowiadają organizatorzy akcji, osoby najbardziej potrzebujące nadal będą otrzymywać niezbędne wsparcie. Akcja #PosiłekDlaSenioraZabrze, pozwala jednak wznieść tę pomoc na inny, wyższy poziom.