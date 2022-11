Za oknem śnieg i za chwilę zima, a my wspominamy lato 100 lat temu. Zobacz, jak kiedyś wyglądała moda plażowa. Oto zdjęcia z tamtych lat red./Ada Musioł

Za oknem mróz i śnieg, a my wracamy wspomnieniami do słonecznych dni 100 lat temu. To właśnie wtedy na plażach pojawiły się skąpe stroje kąpielowe. Międzywojenna moda plażowa stała się przełomem. Pierwsze bardzo kobiece stroje, odsłaniały uda, dekolty i ramiona. Coś co wcześniej przez całe dekady było nie do pomyślenia, teraz jest marzeniem fanów ciepłych dni.