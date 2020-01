Wyróżnienie dla Muzeum Górnictwa Węglowego. Będzie nowym organizatorem Industraidy - jednego z największych festiwali w Europie

Kolejne wyróżnienie dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, które weszło z skład organizatorów jeden z największych imprez z Europie ARC.

Industriada to jeden z największych festiwali w naszym regionie, który co roku organizuje wiele podmiotów, pod szyldem Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Teraz do tego grona dołączyło również Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, które zastąpiło w tej roli Regionalny Instytut Kultury.