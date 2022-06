Wypadek w Zabrzu na DK88. Zderzenie samochodów, jeden dachował. Jedna osoba ranna

We wtorek, około godziny 8.00 rano na ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego w Zabrzu doszło do zderzenia samochodu osobowego z dostawczym, w wyniku czego jedna osoba trafiła do szpitala. Policja nie zna jeszcze szczegółów na temat przyczyn i okoliczności zdarzenia, jednak wiadomo, że auto dostawcze dachowało. Droga w kierunku Bytomia jest częściowo nieprzejezdna, a utrudnienia potrwają co najmniej do godziny 11.00.

Jak informuje mł. asp. Sebastian Bijok, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, do wypadku z udziałem osobowego audi oraz samochodu dostawczego marki renault kangoo doszło około godziny 8.00 rano na ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego w Zabrzu, na trasie do Bytomia. – Osobówka audi zderzyła się z samochodem dostawczym renault kangoo na dwudziestym ósmym kilometrze w kierunku Bytomia. Droga jest częściowo nieprzejezdna, bo trwają prace przy usuwaniu skutków wypadku. Utrudnienia raczej nie zakończą się szybciej, niż około godziny 11.00 – mówi mł. asp. Sebastian Bijok.