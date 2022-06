Wypadek w Zabrzu. Na DK 88, pomiędzy ulicami Hagera i Tarnogórską, dachowało auto. Droga jest zablokowana w obu kierunkach

Około godziny 16 doszło tam do zderzenia czołowego dwóch samochodów marki Opel oraz Volkswagen. Ranna została jedna z uczestniczek tego wypadku, ale wyszła z pojazdu o własnych siłach. Wszystko wyglądało bardzo groźnie. Według wstępnych ustaleń do zderzenia mogło dojść dlatego, ponieważ jeden z kierowców, jadący oplem od Bytomia, wykonał nagły manewr, jakby nagle zmieniając swoją decyzję, co do kierunku jazdy. Ta wersja będzie teraz weryfikowana przez obecnych na miejscu zdarzenia policjantów.

Po zderzeniu samochodów jeden z nich dachował, a ostatecznie zatrzymał się na środku DK88. Dlatego też aktualnie droga jest nieprzejezdna w obu kierunkach. Na miejscu trwają czynności. Wszystko może potrwać około dwóch godzin.