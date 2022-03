Wypadek na DTŚ w Zabrzu. Wjechała w barierki, była pijana red.

Miała ponad promil alkoholu we krwi i wsiadła za kierownicę swojej skody. Na zabrzańskim odcinku DTŚ nie opanowała pojazdu i uderzyła w barierki. Na szczęście tym razem nikt postronny nie ucierpiał. 24-letnia mieszkanka Knurowa odpowie za swoje nieodpowiedzialne zachowanie. Grozi jej za to do 2 lat więzienia.