Wycieczki rowerowe do 9 km od Zabrza. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 27 - 28 listopada?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Zabrza

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 9 km od Zabrza, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 27 listopada w Zabrzu ma być 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 28 listopada w Zabrzu ma być 5°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 27,44 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podjazdów: 971 m

Suma zjazdów: 957 m

Woytekw75 poleca trasę mieszkańcom Zabrza

Po półrocznej przerwie ruszam na krótką eksplorację zakamarków na pograniczu Bytomia i Tarnowskich Gór. Ruszam na południe Miechowic na Górę Gryca- gdzie zniknął krzyż z kapliczki ???. Później zawracam na północ wzdłuż obwodnicy do dzielnicy Dąbrowa Miejska. Mijam nieczynną już kopalnię Powstańców Śląskich, przejażdżka nową ścieżką rowerową na strefie ekonomicznej prowadzącą niestety donikąd - zawrotka na rondzie i przez podmokłe tereny wzdłuż lasu i dalej przez Stroszek lecę na Suchą Górę.

Odwiedzam pomnik na cmentarzu, Park Grota i przez suchogórski labirynt jadę na nieczynny kamieniołom. Wrażenia jak w prawdziwych Dolomitach - czerwone skały oświetlone przez popołudniowe słońce robią niesamowite wrażenie (może zdjęcie tego nie oddaje bo aparat kiepski i chmurki słońce przesłoniły ale można wygoglować zdecydowanie lepsze ) a najlepiej samemu zajrzeć.

Na zboczu młodzież urządziła sobie tor downhillowy (czy legalnie) - ale w sumie dlaczego nie - może nawet ktoś mógłby zrobić go profesjonalnie. W drodze powrotnej mijam kapliczkę świętej Barbary, hałdę popłuczkową i przez Segiet i miechowickie lasy wracam do domu.

