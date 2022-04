Wisła Kraków - Górnik Zabrze: Europejskie puchary w Zabrzu wciąż realne? Priorytetem zwycięstwo w Krakowie Mateusz Klimczak

Lukas Podolski jest ostatnio w wysokiej formie Tiwtter/@_Ekstraklasa_

Walka o czwarte miejsce nabiera rozpędu z racji na okoliczności w Pucharze Polski. Wiemy już, kto zmierzy się w finale, co rzuca zupełnie nowe światło na rywalizacje w tabeli ligowej. W finale, który rozegrany zostanie 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie, podopieczni Marka Papszuna, a zarazem obrońcy trofeum, zmierzą się z Lechem Poznań. Jeśli obaj finaliści pozostaną w czołowej trójce, a wszystko na to wskazuje, to czwarty zespół sezonu wystąpi w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Z pewnością jest o co walczyć.