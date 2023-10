Wielka atrakcja na Śląsku otwarta - to Park Miliona Świateł w Zabrzu! Po ile bilety? Na gości czeka Alicja i jej Kraina Czarów

Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, podkreśla, że „Alicja w Krainie Czarów” to piękna opowieść, którą wszyscy znamy z dzieciństwa.

- Dzieci i młodzież bardzo lubią Alicję, bardzo lubią jej Krainę Czarów. A światełka w parku rozbłysły dziś dla zabrzan, rozbłysły dla wszystkich, którzy przyjadą odwiedzić tę piękną przestrzeń. To miejsce, które bardzo w Zabrzu lubimy, dziś daje nam bardzo kolorowe przeżycie. Zapraszamy wszystkich do Parku Miliona Świateł, by przeżyć z Alicją przepiękne chwile – zaprasza Małgorzata Mańka-Szulik.