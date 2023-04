W Zabrzu ruszył sezon motocyklowy! Zobacz zdjęcia najpiękniejszych maszyny na MotoStrefie Tourist

Pierwszym punktem na trasie motocyklistów było Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, skąd przejechali pod wieżę ciśnień przy ul. Zamoyskiego. Następnie uczestnicy parady pojechali pod Strefę Carnall, gdzie mogli zobaczyć w trakcie pracy znajdującą się tu wyciągową maszynę parową szybu Carnall. Część osób biorących udział w wydarzeniu wspierała służby dbające o bezpieczeństwo uczestników parady.

- Każdy z naszych członków pomaga policji w parkowaniach i blokowaniach skrzyżowań, każdy z nas ma uprawnienia do kierowania ruchem więc w naszym przypadku to nigdy nie jest partyzantka. Z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP Zabrze współpracujemy od 10 lat, ze strony organizacyjnej nie ma zaskoczeń, z policjantami doskonale się rozumiemy i uzupełniamy się w tej pracy, by sprawnie i bez zagrożeń przejechać przez miasto - wyjaśnia Rafał Bryła.