W zabrzańskim ratuszu podpisano akt notarialny, który finalizuje zakup największej i najdroższej działki w zabrzańskiej części KSSE

Sfinalizowano sprzedaż najdroższej działki w zabrzańskiej części KSSE

W środę 12 lutego 2020 roku w zabrzańskim ratuszu oficjalnie sfinalizowano zakup działki z zabrzańskiej część Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przez amerykańską firmę Weber, zajmującą się produkcją grilli.

- Oficjalnie amerykańska firma Weber, która będzie produkowała grille wkroczyła do zabrzańskiej części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. - Myślę, że dzięki tej inwestycji Zabrze będzie znane na całym świecie, bo to doskonała promocja miasta. Bardzo nas cieszy, że plan który rozpoczęliśmy dawno temu, czyli inwestowanie w KSSE przynosi korzyści. Obecnie aż 75% strefy zostało zagospodarowane. Dla nas jednak najważniejsze jest to co tu i teraz, a co za tym idzie kapitał, który firma Webber zainwestuje na naszych terenach, czyli 53 mln dolarów. To również oznacza kolejne miejsca pracy – przedstawiciele firmy zakładają, że zatrudnionych w zakładzie zostanie 250 osób.