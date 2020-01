W zabrzańskim Kardio-Medzie podpisano list intencyjny, dzięki któremu możliwy będzie szybszy rozwój innowacyjnych technologii medycznych

- Bardzo się cieszę, że siadamy razem przy wspólnym stole z Marszałkiem Województwa, aby realizować ambitne zadania i myślę. Wszyscy chcemy wspierać jednak młodych ludzi, którzy mają doskonałe pomysły. Ludzie wracają do Zabrza zza granicy, aby realizować swoje pomysły i my im w tym pomożemy. Cieszę się więc, że Park Technologii Medycznych, który stworzyliśmy ma dziś swoich przyjaciół, jakim uważam również Pana Marszałka, który dodatkowo wspomoże obiekt finansowo – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Sukces placówki to sukces nie tylko Kardio-Medu, czy miasta Zabrze, ale jak twierdzi prof. Zembala, również całej polskiej medycyny, która będzie w dalszym ciągu się rozwijać, dzięki innowacyjnym technologiom.

- To nie tylko ważny dzień dla Kardio-Medu, ale również polskiej medycyny. To, że Urząd Marszałkowski włącza się w tego typu działania, to nie przypadek. Najważniejsi, w każdej dziedzinie są ludzie. Od tego zaczynało się budowanie wszystkich najważniejszych miejsc na świecie. Tutaj w Zabrzu akurat nie brakuje świetnej, wykwalifikowanej kadry, która przyczyni się do rozwoju medyny – mówi prof. Marian Zembala