W mieście rusza program "Door to door". Powstał z myślą o osobach potrzebujących transportu w Zabrzu UM Zabrze

Z myślą o osobach potrzebujących transportu do lekarza, urzędu, sklepu czy innych miejsc, które chcą odwiedzić, w Zabrzu uruchomiono program „Door to door” (z ang. - "od drzwi do drzwi"). Dlatego też zakupione zostały dwa wyspecjalizowane pojazdy. Udział w projekcie jest bezpłatny.