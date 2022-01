W Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu przyszło na świat w tym roku już 12 dzieci. Pierwsza była Emilka

Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu w 2022. Jako pierwsza urodziła się Emilka

Emilka to pierwsze dziecko, które przyszło na świat w nowym roku w zabrzańskiej placówce. W pierwszych czterech dniach łącznie w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka urodziło się 12 dzieci – sześć dziewczynek oraz sześciu chłopców (m.in. Anielka, Magda, Mikołaj oraz Radek).

- Rodzicom i najbliższym składam serdeczne gratulacje. Wraz z życzeniami przekazaliśmy im upominek zawierający m.in. informator dla rodziców. Wydawnictwo to kompendium wiedzy dotyczącej opieki nad noworodkiem - napisała, w mediach społecznościowych, Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Przedstawiciele CZKiD poinformowali także, że 2 stycznia przyszło na świat pierwsze dziecko urodzone w wodzie - to również Emilia, która ma się świetnie, podobnie jak jej szczęśliwa mama. Poród w wodzie to w sumie dość nowe zjawisko w naszym kraju (choć pierwszy tego typu poród w Polsce miał miejsce w 1996 roku, to jednak nie wszystkie placówki dysponują taką usługą, ale z roku na rok staje się to coraz popularniejsze). Jak twierdzą specjaliści - jest to sposób mniej bolesny i krótszy dla kobiety.