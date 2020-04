Ulice Zabrza niezmiennie puste. Z domów wychodzą tylko ci, którzy muszą

Ulice miasta wciąż puste

Ostatnie tygodnie upływają pod znakiem koronawirusa. Aby zminimalizować ryzyko zakażenia kolejnych mieszkańców poszczególnych miast, zarówno władze samorządowe jak i państwowe zalecają, aby nie opuszczać swoich domów bez wyraźnej potrzeby.

Wyjątkami od pozostania w domu są oczywiście chociażby wyjście do sklepu, lekarza, apteki, czy pracy, a także wolontariat na rzecz walki z wirusem SARS-CoV2. To sprawia, że jedyne grupy osób, jakie możemy zauważyć na zabrzańskich ulicach, to kolejki przed sklepami lub aptekami.