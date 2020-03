Ulice Zabrza i Rudy Śląskiej zmieniły się nie do poznania. Miasta opustoszały przez koronawirusa

Niecodzienny widok na ulicach Zabrza i Rudy Śląskiej

Ulica 3-go Maja to jedna z najdłuższych ulic Zabrza. Codziennie pokonuje ją wielu mieszkańców. Również sporą ich część można spotkań na przystankach komunikacji miejskiej, w oczekiwaniu na swój autobus czy tramwaj. Codziennie, lecz nie w ostatnich dniach. Widok, który można zastać w wielu miejscach i na wielu ulicach w Zabrzu w samym środku dnia jest tak samo niezwykły, jak po prostu dziwny.

Puste ulice i przystanki oraz jedna osoba siedząca w tramwaju to widok, który bardziej przywodzi na myśl wczesny niedzielny poranek, a nie sam środek tygodnia.

Identyczna sytuacja ma miejsce w Rudzie Śląskiej. Tętniąca na co dzień dzielnica Wirek, dziś nie przypomina samej siebie. Gdzieniegdzie po chodnikach przewijają się pojedynczy ludzie, którzy bardzo uważnie stawiają swoje kroki, próbując zachować odstęp od nieznajomych. Pozory normalności zachowują jedynie właściciele psów, którzy co by się nie działo, muszą wyprowadzić swojego pupila na zewnątrz.