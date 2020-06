Tygodniowy przegląd prasy (Zabrze, 21.06-27.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Zabrza

NETFLIX bije rekordy popularności. Użytkowników jest coraz więcej, a twórcy platformy co miesiąc dostarczają im mnóstwo nowości. W naszej galerii produkcje, które będziemy mogli zobaczyć już za kilka dni, od 1 lipca. Wśród nich m.in. seriale, filmy przygodowe, komediowe, dramaty dla widzów o mocniejszych nerwach i programy rozrywkowe. Sprawdź NOWOŚCI W LIPCU 2020 r.

Wyłączenia prądu na Śląsku. Na liście Tauronu znajduje się Bytom, Chorzów, Katowice, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Ślaskie, Tychy, Zabrze, powiat tarnogórski i bieruńsko-lędziński. Warto więc być przygotowanym na czasowe braki energii elektrycznej. Wystarczy kliknąć w powyższą galerię i sprawdzić, gdzie do 29 czerwca okresowo nie będzie prądu.

Publikujemy wizerunki osób podejrzanych o dokonanie zabójstwa. Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony poszukiwani.policja.pl. Są to osoby, których Polska Policja poszukuje z powodu możliwości popełnienia przestępstwa a art. 148 Kodeksu Karnego. - Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności - czytamy w KK.

Do naszej reakcji ponownie zgłosili się mieszkańcy jednej z kamienic, zlokalizowanych przy ulicy Wolności. Odpadająca z budynku elewacja to, jak wskazują mieszkańcy, zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Administracja budynku poczyniła pewne kroki, jednak zdaniem lokatorów – to wciąż za mało.

Oficjalnie rozpoczynamy wakacje. Uczniowie w całej Polsce mogą zacząć cieszyć się z dwóch miesięcy od szkoły i lekcji. Tegoroczne zakończenie roku jednak nie przypominało tych, które widzieliśmy jeszcze rok temu. Zobaczcie jak swoje świadectwa odbierali uczniowie z Zabrza i Rudy Śląskiej.