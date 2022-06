Trener Fornalik o zwolnieniu Jana Urbana z Górnika Zabrze: Szok, zdziwienie. Ja przeżywałem jeszcze bardziej niespotykane sytuacje [ROZMOWA]

Początek jest podobny do poprzednich, natomiast będą zmiany w trakcie sezonu. Nie tylko my, ale cała liga będzie przerabiała inny termin mistrzostw świata. Już zastanawialiśmy się nad tym, jak ustawić ten plan treningowy w późniejszym okresie. Na tę chwilę jesteśmy skupieni na początku - plany, sparingi, mikrocykle - nad tym staraliśmy się pochylić i opracowaliśmy to w szczegółach. Przystępujemy do pracy tradycyjnie - pełni zapału, pełni chęci, pełni optymizmu. Widać też po chłopakach tę chęć, są wypoczęci po urlopach.

W tym nietypowym sezonie wróci za to podział na równe kolejki jesienią i wiosną, czyli po 17 meczów.

To chyba jedyny plus tego wszystkiego. Natomiast problemem jest to, jak zagospodarować wolnym czasem w trakcie mistrzostw świata, jak przygotować drużynę, bo akurat na okres, kiedy wypadałoby trenować przypada czas świąt i Nowego Roku - tutaj są takie małe schody, które trzeba pokonać. Mam to przed oczami, ale jeszcze nie podjęliśmy decyzji. Mogą być takie wyrywkowe cykle, że damy wolne, potem się spotkamy, znowu powtórzymy wolne... Będziemy nad tym myśleć. Jednak dwie równe rundy to absolutny plus.