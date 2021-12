Trasy rowerowe do 9 km od Zabrza. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 25 - 26 grudnia?

Trasy rowerowe w pobliżu Zabrza

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 9 km od Zabrza, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 25 grudnia w Zabrzu ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 26 grudnia w Zabrzu ma być nan°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1

Dystans: 31,66 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 83 m

Suma podjazdów: 1 110 m

Suma zjazdów: 1 128 m

Woytekw75 poleca trasę rowerzystom z Zabrza

Dzisiaj eksploracje dookoła Miechowic - miejsca na które nigdy nie ma czasu i chociaż często się koło nich przejeżdża zatrzymać się jakoś nie po drodze.. Dzisiaj wreszcie znalazłem na to czas.

