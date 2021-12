Trasy rowerowe do 9 km od Zabrza. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 grudnia?

Krótki wypad na Księżą Górę i Kopiec Wyzwolenia. Z Miechowic wyruszam przez miechowickie lasy w kierunku bytomskiej dzielnicy Sucha Góra. Przecinam DK11 i dalej prosto do centrum Radzionkowa. W centrum przejeżdżam pod torami kolejowymi i jadę ostro pod górę. Może inną trasą byłoby bliżej, ale lubię ten podjazd. Tereny Księżej Góry to rewelacyjne miejsce do spacerów, jazdy na rolkach czy rowerze. Dla miłośników przyrody Ślaski Ogród Botaniczny - niedawno zresztą założony. Z Księżej Góry prosto na Kopiec Wyzwolenia. W sumie po remoncie niewiele się zmienił - na placu ładniejsza kostka zamiast dziurawego asfaltu, a sam Kopiec jakim zawsze był, taki jest i takim pozostanie, na cześć Tych, co walczyli za naszą wolność. Nawiguj

Rajza w lasy lublinieckie. Po drodze odwiedzony zalew Pniowiec, zalew Zielona w Kaletach, Nakło-Chechło i zatopiona kopalnia w Bibieli-Pasiekach

🚲 Trasa rowerowa: Do Księżego Lasu i Szałszy

Stopień trudności: 1

Dystans: 52,16 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 900 m

Suma zjazdów: 907 m

Trasę dla rowerzystów z Zabrza poleca Woytekw75

Dzisiaj nieco bez planu i bez celu, trasa wytyczna na biężąco według własnego widzimisię. Na początku przez las miechowicki zmierzam do Wieszowej zobaczyć źródełko Jana Sarkandra (niektóre "człowieki" już do niczego szacunku nie mają, nawet barierki do krzyża wycieli). Dalej przez Wieszową w kierunku Zbrosławic - miało być po asfalcie ale ... - plakat na słupie i zmiana planów - zjeżdzam w teren i częściowo po trasie maratonu docieram do Zbrosławic. Bocznymi dróżkami dalej na Wilkowice (można zahaczyć o miejsce wypoczynku i już nie takie mini zoo w Wilkowicach - ale nie dzisiaj). Dalej jadę do Księżego Lasu w końcu z bliska obejrzeć kościółek. Dalej prosta droga do Szałszy. Po drodze kilka przystanków z uwagi na wstrzymywany ruch dla przejeżdżających maratończyków. Po drodze do Szałszy wstępuję jeszcze do Ziemięcic zobaczyć ruiny. Z Szałszy już przez Świętoszowice (znowu częściowo po trasie maratonu) i Grzybowice wracam do domu

