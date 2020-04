Tomasz Kowalski, ratownik medyczny, który jeździ w wymazobusie: "Nie mogę się bać. Wybrałem zawód, w którym strach nie jest sprzymierzeńcem"

Rozmowa z ratownikiem medycznym Tomaszem Kowalskim z Zabrza

Jeździ pan w tzw. "wymazobusie", by pobierać testy od osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem. Ile kursów dziennie wykonujecie?

Około 20. Ale bywa to różnie. Czasem mniej, czasem więcej. Dostajemy zlecenie i jedziemy w trasę. Oczywiście, jesteśmy przebrani w stroje zabezpieczające, ale przed pobraniem wymazu jeszcze nakładamy na siebie dodatkowe kombinezony zabezpieczające z fizeliny. Przebieramy się w tzw. brudnej części karetki. Bardzo często pobieramy wymazy od całej rodziny. Zawsze robimy to w przedpokoju. Pobieramy wymaz z gardła, wkładamy do specjalnych fiolek m.in. z solą fizjologiczną i umieszczamy w lodówkach.

Wzbudzacie sensację?

Teraz już nie. Ludzie przyzwyczaili się do naszego widoku. Nigdy nie spotkaliśmy się z jakąś niechęcią, agresją. Wcześniej, bo już od 15 marca, woziłem chorych z podejrzeniem koronawirusa. Chyba z 55 chorych transportowałem. Byli w różnym stanie. Niektórzy zupełnie bez objawów, inni z dusznościami, gorączką. Oczywiście nasze rozmowy ograniczamy z pacjentami do minimum. Mamy cel dowiezienia do określonego szpitala, a potem wracamy do bazy i dezynfekujemy karetkę oraz sami siebie. Dzieje się tak po każdym pacjencie. Wyrzucane stroje wcześniej dezynfekujemy tak, by przebieraniu, choć naprawdę jesteśmy dobrze zabezpieczeni nie doszło do jakiegoś zakażenia. Dopiero, gdy wóz i ekipa są przygotowani, jedziemy, by wykonać następne zlecenie. Musimy być 100 proc. pewni, że wszystko jest bezpiecznie przygotowane zarówno dla nas jak i pacjentów.