To pierwsza w sądzie sprawa o szczepienie dziecka na COVID. Ojciec na tak, matka na nie. Jaki wyrok?

Pan Tomasz jest ojcem 12-latka.

- Syn dostał tylko jedną szczepionkę. Matka nie zgodziła się na drugie szczepienie. Jest zadeklarowanym antyszczepionkowcem – tłumaczy mężczyzna.

- Sam wierzę w naukę, dorobek cywilizacji, dlatego jestem przekonany, że to jest dobre dla dziecka. A co najważniejsze – on sam chciał się zaszczepić. Uważał, że to jest słuszne – dodaje pan Tomasz.