Te dane przerażają! Jaka jest śmiertelność w woj. śląskim? Sprawdź, ile osób zmarło w miastach red.

PANDEMIA. W środę 15 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało 24 266 nowych zakażeniach - to o ok. 15 proc. mniej zakażeń niż w ubiegła środę! Więcej jest jednak zgonów - to REKORD! Minionej doby odnotowano ich największą liczbę podczas trwającej IV fali pandemii - aż 669!