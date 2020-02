Świńska grypa w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu! Wprowadzono zakaz odwiedzin.

Zakaz odwiedzin w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, 16 lutego, trafił kierowca autobusu, który źle się poczuł. Objawy sugerowały, że ma grypę. Po wstępnych badaniach lekarze stwierdzili podejrzenie świńskiej grypy. Stan mężczyzny jest poważny. niezbędne było zastosowanie ECMO, czyli metody pozaustrojowego wspomagania oddychania. Zadaniem ECMO jest natlenianie pacjenta i oszczędzanie płuc pacjenta, co daje czas lekarzom na leczenie chorego i zidentyfikowanie choroby.

Lekarze z Zabrza czekają na dalsze wyniki badań, dopiero wtedy będzie można ewentualnie potwierdzić wstępną diagnozie o świńskiej grypie. Mężczyzna przebywa w izolowanej sali. Zachowane są wszelkie procedury dotyczące bezpieczeństwa epidemiologicznego, jak m.in. obowiązek noszenia maseczek i kombinezonów przez medyczny personel.

Świńska grypa, a właściwie AH1N1 to wirus grypy, który jest genetyczną mieszaniną genów wirusów grypy. To podtyp wirusa grypy typu A, do którego odmian zalicza się m.in. wirusa tzw. hiszpanki, wirusy powodujące łagodnie przebiegającą grypę ludzką oraz wiele szczepów wirusów grypy występujących u ptaków i świń, w tym również odkrytą w kwietniu 2009 r. nową odmianę wirusa ludzkiej grypy typu H1N1/09.