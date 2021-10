Święto Miasta Zabrze 2021 - PROGRAM. Miasto przygotowało wiele atrakcji m.in. koncert symfoniczny i piknik rodzinny „Skarbnikowe gody"

Ze sceny popłyną interpretacje przede wszystkim niezapomnianych przebojów The Beatles, co jest właśnie najbardziej charakterystyczne dla Żuków, m.in. Yesterday, Let it be, Hey Jude, Oh my loving, Lady Madonna, She loves You, Girl, Michelle, Day tripper, Eleanor Rigby, Something, Come together, Oh! Darling, Imagine, Here comes the Sun, The long and winding road, jak też autorskich piosenek (Hey Mr. Lennon, Diament wiosny, Zostań). Wszystko w brawurowym wykonaniu zespołu i zabrzańskich filharmoników. Zapowiada się zatem wieczór gwarantujący nie tylko muzyczny profesjonalizm, ale i wspaniałą atmosferę.