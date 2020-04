Światowy Dzień Książki zawitał także do zabrzańskiego Zakładu Karnego. Osadzeni czytali dzieciom przez internet

Wychowawcy osób odbywających karę pozbawienia wolności w zabrzańskim zakładzie karnym postanowili zorganizować specjalne zajęcia z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, podczas których osadzeni czytali wybrane przez siebie książki swoim dzieciom.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, niemożliwe oczywiście były odwiedziny rodzin więźniów, jednak i na to znalazł się sposób. Osadzeni czytali swoim pociechom za pomocą komunikatora internetowego. Jak się okazało, pomysł przypadł do gustu osadzonym

- To było dla mnie nowe doświadczenie. Bo będąc na wolności nie czytałem mojemu synowi. Nie miałem na to czasu, zawsze było coś ważniejszego. Cieszę się, że wybrana przeze mnie bajka bardzo go zainteresowała. Po opuszczeniu zakładu karnego zamierzam czytać mu częściej – powiedział Maciej, który odbywa karę w zabrzańskiej jednostce.