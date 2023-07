Śląskie Familoki, czyli piękne osiedla robotnicze z ciekawą historią. To perełki architektury na skalę światową! Poznaj LISTĘ

Nasze kochane familoki! Tradycja i folklor śląski w jednym miejscu

Górny Śląsk to region bogaty w historię, kulturę i dziedzictwo, kojarzony przede wszystkim z kopalniami, górnikami oraz węglem... Warto zwrócić uwagę, że jednym z charakterystycznych elementów krajobrazu śląskiego są też unikatowe, urocze osiedla familoków.

Niejeden laik może jednak zapytać: co to właściwie są te całe familoki? Otóż, w najprostszym skrócie, są to charakterystyczne budynki mieszkalne najczęściej z czerwonej cegły, które powstały głównie w XIX i XX wieku, aby zapewnić robotnikom miejsce zamieszkania w bliskiej odległości od zakładów przemysłowych i kopalń.

Na robotniczych osiedlach Górnego Śląska wciąż usłyszeć można śląską gwarę, która nadaje im dodatkowego uroku. Etnolekt śląski słychać tu na ulicach, w sklepach i w rozmowach między mieszkańcami.