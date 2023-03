Skandal w galerii handlowej w Zabrzu! Poszukiwany listem gończym mężczyzna miał narkotyki

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego wykonując czynności związane z realizacją listu gończego za poszukiwanym, próbowali odnaleźć na terenie Zabrza 31-latka. Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności za nierealizowanie obowiązku alimentacyjnego i od dłuższego czasu ukrywał się przed organami ścigania.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał już zarzut posiadania środków odurzających. Za to przestępstwo grozi mu teraz kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

- Zabrzańscy policjanci na co dzień realizujący swoje obowiązki skrupulatnie podejmują sprawdzenia osób, z jakimi mają do czynienia. Ponadto stale prowadzą czynności zmierzające do zatrzymywania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Osoby takie w swojej przeszłości wielokrotnie wchodziły w konflikt z prawem. Skazane prawomocnym wyrokiem powinny odbywać kary pozbawienia wolności. Jednak z różnych powodów nie zgłosiły się do zakładów karnych i ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości. Gdy do zabrzańskiej komendy wpłynie list gończy, czy nakaz odbycia kary policyjni poszukiwacze rozpoczynają czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania poszukiwanego. Czasami poszukiwania trwają kilka godzin, ale zdarza się, że mogą trwać i kilka lat. Poszukiwani starają się ukryć miejsce swojego pobytu, w czym pomagają mu najbliżsi i znajomi. Wielokrotnie opuszczają kraj na wiele lat - relacjonują mundurowi z Zabrza.