Sierpień w Zabrzu: Przegląd prasy z lipca 2024 w Zabrzu, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Zabrza najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Kąpieliska w woj. śląskim niczym urlop nad Bałtykiem! Piękne plażowiczki, słońce, piasek, szaleństwo w wodzie...”?

Przegląd lipca 2024 w Zabrzu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kąpieliska w woj. śląskim niczym urlop nad Bałtykiem! Piękne plażowiczki, słońce, piasek, szaleństwo w wodzie... WAKACJE 2024. Piasek, szaleństwo w wodzie... - prawie jak nad Bałtykiem! Od kilku dni w woj. śląskim mamy do czynienia z iście afrykańskimi upałami! Słupki w termometrach już dawno przekroczyły 30 st. C! Mieszkańcy regionu korzystają z letniej pogody i szukają ochłody na licznych kąpieliskach czy basenach. Odwiedziliśmy kilka najpopularniejszych - tam były prawdziwe tłumy. Niczym... Władysławowo w szczycie sezonu! Zobaczcie te zdjęcia. 📢 Plażnig nad Bałtykiem przed wojną. Tak wypoczywano kiedyś nad Morzem Bałtyckim. Atrakcje i ceny Bałtyckie przedwojenne kurorty i plaże nad Morzem Bałtyckim. Jak wyglądały? Jakie miejscówki były wtedy na topie? Co serwowano w restauracjach i barach? Plażowa moda i wypoczynek. Zobaczcie przedwojenne zdjęcia z bałtyckich przedwojennych miejscowości. To fotograficzna podróż w przeszłość.

📢 Najpiękniejsze Polki na wybiegu w bikini - ZDJĘCIA. Wygrała studentka psychologii. Za nami gala miss Polonia 2024 Najpiękniejsze Polki na wybiegu w bikini i! To jest najstarszy konkurs piękności w Polsce, a jednocześnie kwalifikacja do konkursu Miss World. Zwyciężyła piękna studentka psychologii, Maja Klajda. Finalistki zaprezentowały się m.in. w bikini, sukniach ślubnych czy indywidualnych kreacjach. Patronat nad konkursem objął serwis NaszeMiasto.pl.

Prasówka sierpień Zabrze: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Zabrza. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wkrótce kolejna potańcówka w Zabrzu! Przyjdź na taneczną zabawę z DJ-em „Świeże brzmienia” – bezpłatny wstęp. Sprawdź datę Już 10 sierpnia, w ramach czwartej edycji Carnall Festivalu, odbędzie się kolejna impreza taneczna z DJ-em „Świeże brzmienia” w strefie Carnall! Po dwóch wydarzeniach, organizatorzy zapraszają na wyjątkową zabawę, która potrwa od 20:00 do 2:00. Wstęp na potańcówkę jest całkowicie bezpłatny!

📢 Oskar Cyms i Patrycja Markowska w Zabrzu - wystąpią w niedziele w Sztolni Królowa Luiza. Zobacz program Carnall Festival 2024 W najbliższą niedzielę, 4 sierpnia, w Zabrzu odbędzie się kolejny koncert IV edycji Carnall Festival. Na scenie zobaczymy popularnych polskich artystów: Patrycję Markowską i Oskara Cymesa. 📢 Mecz Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze. Drużyna Jana Urbana nie pokonała niewygodnego rywala ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU W rozegranym 26 lipca meczu otwierającym 2. kolejkę PKO Ekstraklasy Puszcza Niepołomice zremisowała w Krakowie z Górnikiem Zabrze 2:2. Podopieczni trenera Jana Urbana zdobyli pierwszy ligowy punkt w nowym sezonie, ale nie zdołali pokonać niewygodnego rywala, choć dwa razy obejmowali prowadzenie. Zobaczcie zdjęcia kibiców i meczu Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze. 📢 Tak będzie wyglądać czwarta trybuna stadionu Górnika Zabrze. Zobacz wizualizacje. I etap inwestycji będzie gotowy w marcu 2025 r. W połowie marca 2025 roku ma być gotowy I etap budowy czwartej trybuny stadionu Górnika Zabrze. Obejmie on oddanie do użytku 6 tysięcy miejsc na trybunie zachodniej dla kibiców oraz trybunę prasową dla mediów. Klub Biznesu na 1,5 tysiąca miejsc oraz 15 lóż VIP ma być gotowy w II etapie, ale data jego ukończenia nie jest jeszcze znana. Zobaczcie na wizualizacjach jak będzie wyglądać czwarta trybuna na Arenie Zabrze.

📢 Brawo uczniowie z Zabrza! W tych szkołach matura 2024 poszła WYŚMIENICIE - są wyniki! Oto LISTA zabrzańskich liceów i techników Brawo uczniowie z Zabrza! W których liceach i technikach w Zabrzu matury wypadły najlepiej? 9 lipca tegoroczni maturzyści poznali swoje rezultaty z matury. Uczniowie z niepokojem spoglądają na wyniki. Od nich bowiem zależy to jak potoczą się ich dalsze losy. Ci, którzy napisali matury na wysokim poziomie już teraz mogą rozglądać się za wymarzonymi kierunkami studiów. W jakich szkołach w Zabrzu poszło najlepiej?

📢 Zadłużenie Szpitala Miejskiego w Zabrzu to milion złotych co miesiąc! Dyrektor szpitala: "W tej chwili mamy problem z płynnością finansową" Na lipcowej sesji Rady Miasta Zabrze prezes i zarazem dyrektor Szpitala Miejskiego powiedział o trudnej sytuacji jednostki. „W tej chwili szpital operacyjnie zadłuża się na około 900 tysięcy – do miliona złotych miesięcznie. Myślę, że w tym roku będzie to zdecydowanie mniejsza kwota.”- mówił Mariusz Wójtowicz. Jak bardzo jest zadłużony zabrzański szpital? Ratusz wskazuje, na problemy zewnętrzne oraz złe zarządzanie szpitalem. "Zarząd nie dostosowuje swoich reakcji do sytuacji w systemie ochrony zdrowia oraz z różnych czynników mikro i makroekonomicznych" - mówi Ewa Pawłowska z Wydziału Kontaktów Społecznych.

📢 Gorący finał Miss Polski 2024. Panie pojawiły się na scenie w bikini. Zobacz ZDJĘCIA Konkurs piękności. Finał Miss Polski 2024 już za nami. Koronę powędrowała do 28-letniej Kasandry Zawal. Gala Finałowa odbyła się w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Śliczne finalistki zaprezentowały się m.in. w bikini. Zobacz ZDJĘCIA 📢 Co najbardziej denerwuje na wakacjach na plaży? TOP 10 sytuacji nad wodą i nie tylko, w których można dostać białej gorączki Co wkurza na plaży? My, Polacy lubimy sobie czasem po marudzić. A to że woda w Bałtyku jest za zimna, albo piasek za gorący. To znów promenada zatłoczona, albo nie ma jej wcale. Choć tak naprawdę większego wpływu na to nie mamy i można było przewidzieć to zanim jeszcze zarezerwowaliśmy kolejny raz noclegi w Kołobrzegu. Niestety często to sami sobie nawzajem przeszkadzamy na wakacjach. A przecież mamy wspólny cel - miło spędzić wakacje. Niby to takie oczywiste, a każdego roku moja "czarna lista" się poszerza.

📢 Najdroższe domy do kupienia w woj. śląskim - co za luksus! Tanio nie jest... Zobacz oferty na LIPIEC 2024 NIERUCHOMOŚCI. To najdroższe domy do kupienia obecnie [lipiec 2024] w woj. śląskim. Część z nich jest zlokalizowana w Beskidach, inne na Śląsku czy w Zagłębiu. Piękne rezydencje, korty tenisowe, wykwintny styl, wielkie ogrody, sauna i basen... - to standard, jednak czasami mamy do czynienia z tradycyjnymi wnętrzami. Jak wygląda obecnie rynek nieruchomości luksusowych w woj. śląskim? Sprawdź oferty w naszej galerii! Każda z prezentowanych rezydencji warta jest minimum ok. 5 mln złotych... a najdroższa blisko20! 📢 Zobacz zdjęcia czwartej trybuny Górnika Zabrze od środka. Ma być gotowa na początku rundy wiosennej PKO Ekstraklasy Czwarta trybuna Areny Zabrze już robi duże wrażenie. Zobaczcie zdjęcia z jej wnętrza i najwyższego rzędu przyszłych trybun.

📢 Tu zjesz najlepsze lody w Zabrzu! Te lodziarnie polecają sami zabrzanie. Sprawdź listę lokali - LATO 2024 Dzień Lodów 2024 już 21 lipca. Z tej okazji zapytaliśmy mieszkańców Zabrza o podpowiedź, gdzie zjeść najlepsze lody w mieście. W galerii prezentujemy najczęściej polecane lodziarnie w Zabrzu. Sprawdź, gdzie warto pójść i schłodzić się w upalny dzień tego lata. 📢 Ogromna nawałnica w woj. śląskim! Ponad 500 interwencji straży. Zerwane dachy, powalone drzewa i podtopienia - to skutki burz POGODA. Po fali upałów w woj. śląskim nadeszło załamanie pogody. Początkowo upał i rekordowe temperatury - nawet do 36 stopni, później wiatr, ulewne deszcze i gwałtowne burze. 568 interwencji straży, 20 zerwanych dachów i pożar domu w Kłobucku, gdzie uderzył piorun. Sprawdź szczegóły poniżej i zobacz ZDJĘCIA w galerii.

📢 Tu w woj. śląskim zjesz najlepszego kebaba! Oto 19 miejsc, które musisz odwiedzić Dzień Kebaba to doskonała okazja, by spróbować różnorodnych wariantów oraz odwiedzić lokale, które specjalizują się takich daniach. W naszej galerii znajdziesz zestawienie 19 najlepiej ocenianych lokali z kebabem, które uzyskały ceny powyżej 4,7 w opiniach użytkowników Google. 📢 Tłumy kibiców na prezentacji Górnika Zabrze i jego nowych koszulek - zobacz zdjęcia W sobotę 13 lipca odbyła się prezentacja drużyny Górnika Zabrze. Piłkarze trenera Jana Urbana zaprezentowali się swoim kibicom na promenadzie przed stadionem. W trakcie imprezy zaprezentowano trzy nowe komplety strojów, w których w nowym sezonie będą występować w PKO Ekstraklasie zabrzanie. Zobaczcie zdjęcia z prezentacji Górnika.

