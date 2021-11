Ścieżki rowerowe do 9 km od Zabrza. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 27 - 28 listopada?

Rowerem w pobliżu Zabrza

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 9 km od Zabrza, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 27 listopada w Zabrzu ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 28 listopada w Zabrzu ma być nan°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 100%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 26,36 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 975 m

Suma zjazdów: 1 021 m

Woytekw75 poleca trasę rowerzystom z Zabrza

Krótki wypad na Księżą Górę i Kopiec Wyzwolenia. Z Miechowic wyruszam przez miechowickie lasy w kierunku bytomskiej dzielnicy Sucha Góra. Przecinam DK11 i dalej prosto do centrum Radzionkowa. W centrum przejeżdżam pod torami kolejowymi i jadę ostro pod górę. Może inną trasą byłoby bliżej, ale lubię ten podjazd. Tereny Księżej Góry to rewelacyjne miejsce do spacerów, jazdy na rolkach czy rowerze. Dla miłośników przyrody Ślaski Ogród Botaniczny - niedawno zresztą założony. Z Księżej Góry prosto na Kopiec Wyzwolenia. W sumie po remoncie niewiele się zmienił - na placu ładniejsza kostka zamiast dziurawego asfaltu, a sam Kopiec jakim zawsze był, taki jest i takim pozostanie, na cześć Tych, co walczyli za naszą wolność.

