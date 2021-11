Ścieżki rowerowe do 9 km od Zabrza. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 20 - 21 listopada?

Ścieżki rowerowe z Zabrza

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 20 listopada w Zabrzu ma być 10°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 21 listopada w Zabrzu ma być 11°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Psie Hasanie potem zapomniane fortyfikacje

Stopień trudności: 2

Dystans: 45,44 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 111 m

Suma podjazdów: 2 248 m

Suma zjazdów: 2 271 m

Trasę rowerową mieszkańcom Zabrza poleca Jaskulaa.d

Dzisiaj zaplanowałem powłóczyć się po okolicy, bez konkretnego celu. W efekcie zajechałem na "PSIE HASANIE" w Grzybowicach gdzie miłośnicy psów spędzają czas na wolnym wybiegu ze swoimi pupilami. Następnie postanowiłem ruszyć śladem okolicznych fortyfikacji z drugiej wojny światowej czyli Punkt oporu w Stolarzowicach "Regelbau", Fundament radaru w Stolarzowicach oraz niemiecki schron obserwacyjny w lesie na Górnikach. Niestety okazało się, że do żadnego z nich nie da się dojechać w normalny sposób (bez przeprawiania się przez gołe pole). Jedynie udało mi się dotrzeć (z wielkim trudem-brak jakiejkolwiek ścieżki) do niemieckiego schronu obserwacyjnego na Górnikach. Sam schron jest cały zarośnięty i całkowicie zapomniany, a szkoda gdyż mógłby upamiętniać wydarzenia które wydarzyły się tutaj w latach 40 XX wieku.

