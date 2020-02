Ruszyła budowa ronda u zbiegu ulic Piłsudskiego i Roosevelta. Na kierowców czekają utrudnienia na drodze oraz ruch wahadłowy

- Jest to inwestycja niezwykle ważna i potrzebna miastu. Skorzystają na niej nie tylko kierowcy, którzy korzystają z tego odcinka, ale również osoby, które biorą udział w imprezach na stadionie Górnika - tłumaczy Danuta Bochyńska-Podloch, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu.

Zmiana w organizacji ruchu na tym odcinku może dotknąć najbardziej kibiców Górnika Zabrze, którzy udają się na stadion właśnie ulicą Piłsudskiego. Remontowane skrzyżowanie znajduje się tuż przy obiekcie Górnika. Finalnie inwestycja ma pomóc w przepływie ruchu przez tę cześć miasta, jednak w najbliższych miesiącach kierowcy będą musieli przyzwyczaić się do utrudnień.

Modernizacja skrzyżowania ma zakończyć się 31 sierpnia, jednak wykonawca już teraz zdaje sobie sprawę z tego, że dotrzymanie tego terminu może być bardzo trudne. Na tym odcinku od lat nie były prowadzone żadne prace, co może znacznie utrudnić remont drogi.

Budowa ronda przy ulicy Roosevelta to kolejny etap prac nad modernizacją ulicy Piłsudskiego. Wcześniej w ramach tego projektu przebudowano odcinek drogi od ulicy Roosevelta do przejazdu kolejowego. W planach jest również trzeci etap modernizacji ul. Piłsudskiego, którym będzie przedłużenie drogi do ul. Skubacza.