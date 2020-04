Rozpoznajesz te przedmioty? Te przedmioty pochodzą z włamań na terenie Śląska! [skradzione rzeczy]

Te przedmioty pochodzą z włamań na terenie Ślaska. Rozpoznajesz je?

W Wydziale Kryminalnym Komisariatu Policji II w Zabrzu prowadzone jest postępowanie przygotowawcze w sprawie szeregu kradzieży z włamaniem do domów jednorodzinnych, głównie będących w fazie budowy lub też remontu. W trakcie przeszukania pomieszczeń należących do jednego z podejrzanych w tej sprawie policjanci ujawnili szereg przedmiotów, które prawdopodobnie pochodzą z włamań i kradzieży, na terenie Zabrza i miast sąsiadujących. Do przestępstw dochodziło nie później, niż w grudniu 2019 roku.

Z obecnych ustaleń wynika, że sprawcy do grudnia ubiegłego roku dokonywali włamań i kradzieży na terenie Zabrza, Rudy Śląskiej, Gliwic oraz powiatu gliwickiego w tym głównie Paniówek, Przyszowic, Chudowa, Gierałtowic, Żernicy oraz Wilczej. Jednak możliwe jest, że działali również na terenie innych miast ościennych Zabrza.