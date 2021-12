Rozpoznajesz ich? Policja poszukuje pasażerów z Zabrza. Osoby ze zdjęć, mogą być wmieszane w kradzież samochodu

Do kradzieży samochodu Renault Captur, doszło w dniu 15.08.2021 roku w Zabrzu przy ul. Mielżyńskiego. Na załączonych zdjęciach znajdują się wizerunki osób, które poruszały się w okresie od dnia 15.08.2021 r. do 23.09.2021r. skradzionym pojazdem. Śledczy dążą do ustalenia tożsamości widocznych na zdjęciu osób.