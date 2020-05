Rozpoczyna się budowa Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ZDJĘCIA

- Projekt, który niebawem stanie się faktem, to owoc kilku lat ciężkiej pracy, którą podjął Wydział Inżynierii Biomedycznej. W tej chwili myślę, że nikt nie ma wątpliwości co do tego, że systemu informatyczne wspomagające diagnozowanie i leczenie są obecnie niezbędne, a centrum, które właśnie powstaje w Zabrzu ma pomóc rozwijaniu takich technologii – mówi prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

- Dla nas jest to przede wszystkim trampolina do rozwoju. Takie projekty jak ten nie są regionalne, są ponadregionalne. Centrum będzie miało ogromny wpływ na to, jak będzie rozwijać się medycyna oraz nowe technologie i nauka na terenie Śląska i Polski. Jako firma międzynarodowa patrzymy też na to, jak takie inwestycje mogą wpłynąć na światowy rozwój i dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć ten projekt – mówi Marcin Bruszewski, prezes Philips Polska.

Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu „Assist Med Sport Silesia” ma być gotowe w 2022 roku.