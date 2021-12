Rozpoczął się jarmark bożonarodzeniowy w Zabrzu. Na pl. Wolności czeka mnóstwo atrakcji Szymon Bijak

W poniedziałek, 6 grudnia, ruszył oficjalnie jarmark bożonarodzeniowy w Zabrzu. Znajduje się on na pl. Wolności. Będzie on działał do 23 grudnia. W jego ramach nie zabraknie świątecznych koncertów, warsztatów artystycznych czy konkursów dla najmłodszych.