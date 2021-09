Rowerem do 10 km od Zabrza. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 10 km od Zabrza, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Dzisiaj zaplanowałem wycieczkę w kierunku kompleksu "Księża Góra" w Radzionkowie. Trzeba przyznać, że jest to bardzo przyjemne miejsce do spędzenia leniwego, niedzielnego popołudnia. Oprócz ścieżek rowerowych oraz spacerowych znajdują się liczne place zabaw dla dzieci (i nie tylko), korty, basen oraz ogród botaniczny. Postanowiłem również pobłądzić trochę po okolicy i zahaczyć o inne atrakcje takie jak Kopiec Wyzwolenia, Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków oraz Muzeum Chleba w którym podczas zwiedzania można wypiec własne bułeczki;)

Celem głównym był Brynek z pałacem i jego otoczeniem oraz ścieżka dydaktyczna nadleśnictwa. A dalej to już gdzie oczy poniosą. Z Brynku przez północne dzielnice Tarnowskich Gór i przez lasy lublinieckie, częściowo szlakiem Leśnej Rajzy, dojeżdżam do Miasteczka Śląskiego i dalej nad zalew Chechło. Sezon zdaje się już skończył aczkolwiek spacerowiczów i rowerzystów sporo, niektóre knajpki jeszcze czynne a i w delikwentów w kąpielówkach też można znaleźć. Z nad zalewu kieruję się już do domu, po drodze odwiedzam jeszcze ruiny cmentarza ewangelickiego w Nowym Chechle.

Dzisiaj piękny jesienny dzień, wiec postanowiłem zaliczyć sobotnią wycieczkę rowerową. Jako cel obrałem Doły Piekarskie jadąc przez Stroszek. Pierwszy etap od Helenki do Dąbrowy Miejskiej przebiegł bezproblemowo czerwonym szlakiem rowerowym. Następnie odbiłem na zielony szlak w kierunku Stroszka. Tutaj zaczął się pierwszy zgrzyt bo można się dosyć łatwo pogubić na osiedlu (słabe oznakowanie trasy). Jadąc zielonym szlakiem dotarłem do Parku Grota skąd udałem się w kierunku Dołów Piekarskich. Przeprawa przez kompleks Dołów Piekarskich okazał się niesamowitym wyzwaniem. Wrogiem okazał się strasznie przełajowy charakter terenu, bardzo strome podjazdy, duże różnice poziomów, śliska nawierzchnia, nieprzejezdne niektóre trasy oraz oczywiście kiepskie oznakowanie (w pewnym momencie oznakowanie praktycznie znika...). Ostrzegam, że przeprawa przez Doły Piekarskie nie jest dla każdego. Po opuszczeniu Dołów wróciłem na zielony szlak i następnie odbiłem na szlak niebieski. Jadąc wzdłuż torów wróciłem do Dąbrowy Miejskiej. Oznaczenie szlaku niebieskiego na odcinku pomiędzy torami oraz Dąbrową Miejską również pozostawia bardzo wiele do życzenia. Ostatecznie wycieczkę zaliczam do udanych- jestem wykończony ale szczęśliwy;)

