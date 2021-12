Roksana Węgiel zaśpiewała podczas jarmarku barbórkowego w Zabrzu. Zobacz zdjęcia >>>

Roksana Węgiel zaśpiewała podczas jarmarku barbórkowego w Zabrzu

Roksana Węgiel była jedną z gwiazd, która uświetniła tegoroczny jarmark barbórkowy w Zabrzu. W ramach trzydniowego festiwalu odbywającego się na terenie Sztolni Królowa Luiza nie zabrakło koncertów, świetlnych instalacji artystycznych czy świątecznych stoisk.

Na koncert Roksany Węgiel przyszło mnóstwo miłośników jej talentu. Podczas występu zaprezentowała swoje największe przeboje - m.in. "Dobrze jest, jak jest", "Żyj" czy "Anyone I Want To Be".

Na miejscu była nasza fotoreporterka. Galerię z koncertu młodej artystki w Zabrzu udostępniamy poniżej: