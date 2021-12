Rekord zgonów! Jaka jest śmiertelność w woj. śląskim? Te dane przerażają! Sprawdź, ile osób zmarło w miastach

W środę 15 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało 24 266 nowych zakażeniach - to o ok. 15 proc. mniej zakażeń niż w ubiegła środę! Więcej jest jednak zgonów - to REKORD! Minionej doby odnotowano ich największą liczbę podczas trwającej IV fali pandemii - aż 669! W Śląskiem jest najwięcej zakażeń w Polsce - aż 3622! Zgonów było 79. Na kwarantannie przebywa 66281. Testów wykonano 13281. Śmiertelność na COVID-19 Najdramatyczniej w Polsce, sytuacja wygląda w pow. hajnowskim, gdzie suma zgonów z 14 dni na 1 mln mieszkańców wynosi aż 643! A jak wygląda sytuacja w woj. śląskim? Różnice są olbrzymie! Są miasta gdzie zgonów jest niemal najmniej w Polsce, a są również takie, gdzie miasto jest niechlubnej czołówce. Ile osób umarło w poszczególnych powiatach woj. śląskiego w ciągu ostatnich 14 dni (na 1 mln mieszkańców). Gdzie najwięcej? Kliknij w następne zdjęcie >>> Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

