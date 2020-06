Przegląd tygodnia w Zabrzu, najważniejsze wydarzenia od 7.06 do 13.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Zabrze. Do groźnego pożaru doszło w nocy z czwartku na piątek przy ul. Wolności. Trzy osoby trafiły do szpitala, ewakuowanych zostało 14 osób.

Kąpieliska czynne 14.06.2020 w Zabrzu. Szukasz miejsca, w Zabrzu, gdzie można spędzić czas na świeżym powietrzu? Sezon na otwarte kąpieliska w Polsce trwa od 1 czerwca do 30 września. Chcesz wiedzieć, czy sezon kąpielowy na Twoim ulubionym kąpielisku w Zabrzu już się rozpoczął? Sprawdź, czy znajduje się na naszej liście. Dowiedz się, jaka jest ocena wody na kąpieliskach w Zabrzu. W artykule podajemy ważne informacje o kąpieliskach w Zabrzu. Na kąpielisku można spędzić wiele miłych chwil z najbliższymi. Sprawdź listę otwartych kąpielisk w Zabrzu i okolicy, aby miło spędzić wolny czas.

IMGW wydał ostrzeżenie meteorologiczne przed burzami w woj. śląskim w sobotę 13 czerwca 2020 r. z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad – czytamy w ostrzeżeniu Biura Prognoz Meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa dzisiaj w piątek 12 czerwca otwarto Planet Cinema Zabrze. W trosce o widzów w multikinie wprowadzono specjalne obostrzenia. Ci, którzy zdecydowali się wybrać do Planet Cinema Zabrze, mogli zobaczyć m.in. takie filmy jak: „Naprzód", „Sala samobójców. Hejter" czy „Swingersi".

Polska otwiera w sobotę granice z Unią Europejską - ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Na oficjalnej rządowej stronie poświęconej koronawirusowi natychmiast pojawiła się informacja, że ta decyzja oznacza "swobodę podróżowania". Niestety, tak kolorowo nie jest. Bo wiele europejskich krajów swoje granice dla Polaków nadal będzie miało zamknięte. Wszystko przez to, że Polsce ciągle nie zmniejsza się liczba zachorowań na koronawirusa. Które kraje nie wpuszczą Polaków mimo otwarcia granic? Zobacz na kolejnych slajdach - posługuj się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

Gdzie na grzyby w woj. śląskim? Oto najlepsze miejsca na grzybobranie. Każdy grzybiarz ma swoje ulubione miejsce, którego nie chce zdradzić innym. My jednak podpowiadamy, gdzie najlepiej zbierać grzyby. Zobaczcie naszą galerię. Stad wrócicie z pełnymi koszykami - kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź te miejsca.

W galerii znajdziecie zdjęcia i opisy poszukiwanych za kradzieże rozbójnicze w woj. śląskim. Jeśli kiedykolwiek ich widzieliście, zgłoście to policji.

Ogrody Kapiasów w Goczałkowicach Zdroju u progu lata to kolejne rośliny w rozkwicie. Każda pora roku jest dobra, by tu zajrzeć, a czerwiec to czas kwitnienia m.in. rododendronów i róż.