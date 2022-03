Przegląd prasy 5.03.2022 Zabrze. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zabrza

Zbigniew Rokita postanowił przekazać statuetkę, którą otrzymał za Literacką Nagrodę Nike na aukcję. Jak podkreśla, cały dochód z licytacji trafi do Polskiej Akcji Humanitarnej na akcję SOS Ukraina.

W rozmowie z CNN przebywająca w Chersoniu Switłana Zorina mówiła jak wygląda sytuacja w okupowanym przez Rosjan mieście. Opowiadała o gwałtach na kobietach, grabieżach dokonywanych przez żołnierzy Putina, a także o braku wody, żywności i leków i nasilającej się propagandzie.

Ona jest znaną na całym świecie piosenkarką, on - utalentowanym hiszpańskim piłkarzem. Chociaż dzieli ich dziesięć lat różnicy, ich związek kwitnie. Co ciekawe, nadal nie są formalnie małżeństwem. Jak Shakira i Gerard Pique się poznali? Co dziś u nich słychać?