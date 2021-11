Przegląd prasy 28.11.2021 Zabrze. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zabrza

Wszystkich Polaków, którzy osiągnęli wiek emerytalny od 1 stycznia 2022 r. obejmą przepisy Podatkowego Polskiego Ładu. Gdyby nie zmiana sposobu rozliczania składki zdrowotnej, dla wszystkich byłyby to też zmiany korzystne. Jednak w przypadku osób o wysokich emeryturach zyski z niższych podatków brak możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej zniweluje korzyści. Jednak dla zdecydowanej większości emerytów od nowego roku z kwoty brutto emerytury odjęta przez ZUS zostanie tylko składka 9 proc. na ubezpieczenie zdrowotne. Zarobkujący seniorzy poza obniżką podatków od dochodów do niespełna 9,7 zł brutto miesięcznie, korzystając ze specjalnej ulgi, nie zapłacą PIT a jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Prezentujemy wyliczenia i kalkulacje, sprawdź, co czeka na seniorów w 2022 roku!

To już ostatnie dni szlabanów na bramkach autostrad A2 i A4 zarządzanych przez państwo. 1 grudnia szlabany będą już cały czas otwarte, ale kierowcy i tak będą musieli płacić za przejazd. Zmieni się jednak sposób płacenia. Nowością jest e-bilet oraz możliwość płacenia przez kierowców osobówek za pomocą popularnej aplikacji Autopay. Tą ostatnią można tez płacić na innych płatnych odcinkach autostrad, zarządzanych przez koncesjonariuszy. To nowość, dostępna dla kierowców osobówek od kilku dni. Jesteście z nią zaznajomieni?

Adwent ( z łac. adventus - przyjście), czyli czas oczekiwania na narodzenie Jezusa. Zgodnie z liturgią Kościołów chrześcijańskich trwa przez cztery niedziele, do 24 grudnia. Początek tego okresu przypada pomiędzy 27 listopada a 3 grudnia. W tym roku rozpocznie się w niedzielę, 28 listopada. Dziś, kiedy to już pod koniec października pojawia się asortyment świąteczny i rozbrzmiewają kolędy, przechodzi w sposób niezauważalny, a brak religijnego i mentalnego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia sprawia, że kiedy już nadchodzą, jesteśmy zmęczeni i... znudzeni całą ich otoczką. Jak dobrze przygotować się do adwentu?